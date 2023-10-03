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鄭少秋痛失長女鄭安儀 沈殿霞愛女消失半年近況曝光

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。圖／摘自IG
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。圖／摘自IG

港星鄭少秋的大女兒鄭安儀1日被爆出已在美國離世，享年55歲，鄭少秋共有4個孩子，但分別有3個媽，而與「肥肥」沈殿霞的愛女鄭欣宜也是藝人，目前卻已經消失半年，讓外界相當擔心，如今經紀人也已經出面回應。

鄭欣宜早在公開場合消失半年，就連一向喜歡更新社群網站，竟在4月就停止更新，外傳她已有情變、與經紀公司鬧翻，不過7月時，她的造型師好友Benjamin秀出她自彈自唱的影片，當時已經消瘦許多，也有網友說8月時在香港餐廳巧遇，也說她氣色看起來不錯，而她缺席眾多公開活動，她的經紀人則向港媒表示，「「She is fine！安好。我們團隊和她一起預備中，謝謝大家關心。」表明目前正在沉潛中，之後會回歸。

鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。圖／摘自IG
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。圖／摘自IG

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