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對未來沒共識！魏蔓、張庭瑚3年姊弟戀爆告吹

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
張庭瑚（左）、魏蔓。圖／東森提供
張庭瑚（左）、魏蔓。圖／東森提供

女星魏蔓和小她7歲男星張庭瑚交往3年，近來傳出分手，據「鏡週刊」報導，兩人因個性天差地遠、對未來沒有共識，今年夏天已經分手。

據報導，張庭瑚對這段感情極度沒有安全感，魏蔓今年5月突然在臉書宣布凍卵，不過凍卵不是為了與張庭瑚邁入人生下一階段，而是恢復單身！當時被問到張庭瑚，魏蔓卻表示：「我的人生一直都只專注在自己熱愛的生活裡，從不滯留。」據悉，張庭瑚缺乏安全感，魏蔓則獨立自主有想法、不喜歡黏膩，加上兩人在疫情期間都沒有工作，不少想法出現歧異，因此分道揚鑣。

張庭瑚感情坎坷，2015年時女友楊可涵因飽受憂鬱症所苦，選擇輕生，之後他和五熊（蔡頤榛）認愛，卻在1年多後以個性不適合為由分手。分手五熊後，張庭瑚因拍戲與魏蔓傳出過從甚密，只是這段緋聞只維持3年。

不過對此張庭瑚經紀人劉瑋慈則否認，她表示兩人沒有在一起過，自然沒有是否分手的問題需要探究。

魏蔓。本報資料照片
魏蔓。本報資料照片

張庭瑚 。本報資料照片
張庭瑚 。本報資料照片

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