蔡閨拿下眼鏡大變裝 網驚認不出「改造前後對比照」曝光

59歲的蔡閨總是頂著一頭捲髮，還有眼鏡半戴在臉上，再加上有點娃娃音，出道多年已成為大家對她的第一印象，不過近來她上節目接受造型改造，讓大家一度認不出是她。

資深媒體人呂文婉2日在臉書貼出一張參加「小明星大跟班」錄影側拍照，這次是參加變髮變裝單元，照片中她與變裝後的蔡閨同框，只見蔡閨的捲髮變成中長直髮，還有著空氣瀏海，並且拿掉眼鏡，改變了妝容換上新的服裝，讓大家猜猜她身旁這位女星是誰，並給出一個提示「我們都是數十年不變髮那款喔」。

結果很多網友都猜錯，只有少數網友猜出，呂文婉也忍不住驚呼「沒人認得出？！不會吧」，隨後她也公布正確答案，並貼出兩人改造前的合照，網友紛紛大呼「竟然是她」。

蔡閨與呂文婉改造後的模樣。 圖／擷自臉書

蔡閨與呂文婉改造前的模樣。 圖／擷自臉書

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