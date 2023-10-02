曹佑寧接金馬60紅毯主持人 被虧想要床墊與王淨一起躺

第60屆金馬獎頒獎典禮星光大道主持人將由「紅毯女王」楊千霈及曾以「KANO」入圍最佳新演員的曹佑寧擔任，他們今天暖身合作開箱入圍者禮箱及品嘗入圍酒會佳餚。首次擔任主持人的曹佑寧被金馬執委會受邀後，又因女友王淨牽線楊千霈決定挑戰主持，看到這麼多禮品，曹佑寧透露屬意電鍋，楊千霈在一旁笑虧眠豆腐床墊也不錯，可以和另一半一起躺。

第14次主持星光大道的楊千霈為傳授功課和注意事項，和曹佑寧及王淨有共同群組，也在現場給出建議：「我覺得盡量要把電影看完，因為每一屆影片的數量不一樣，你會知道來的人是演什麼角色。」楊千霈經驗豐富，被問到個人主持前的儀式感，她表示接下主持棒後會盡量推掉工作閉關，至於在金馬60的典禮上有特別想要看到誰？曹佑寧笑說沒有期待，因為希望很像是一個彩蛋概念，楊千霈則笑說：「其實這個工作好玩的事情，就像是在集郵，會有驚奇的事情。」

曹佑寧透露，接下星光大道主持人時有點害怕：「因為我口條沒這麼好，腦筋也沒有辦法轉這麼快，我覺得這是一個挑戰，可能人生中也只有這麼一次，就好好的去挑戰。」不過王淨有特別鼓勵要他好好把握難得的機會。曹佑寧說因為以前打棒球的關係，喜怒較不形於色，但他笑說：「但其實內心都在小鹿亂撞、很緊張。」他也說：「我是緊張就會很容易忘記的人，只要很緊張就會腦筋一片空白，而且如果真的太緊繃會有點貧血的狀況，像這種活動和記者會後，我就會想要睡覺，因為會有點缺氧。」

第60屆金馬獎入圍名單將於10月3日公布，頒獎典禮於11月25日在台北國父紀念館舉行。

楊千霈擔任第60屆金馬獎頒獎典禮星光大道主持人。記者黃保慧／攝影

曹佑寧擔任第60屆金馬獎頒獎典禮星光大道主持人。記者黃保慧／攝影

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