獨／「五燈獎」最美主持人摘子宮卵巢 尪目睹過程嚇傻

何豪傑近期演出民視8點檔「市井豪門」，戲裡扮演外遇尪，讓妻子心碎憤而離婚，但現實生活中，他與曾是「五燈獎」最美主持人的和家馨結婚17年，至今仍恩愛有加，日前夫妻倆帶著大兒子何柏廷接受專訪，何豪傑吐露妻子因病臥床休養長達4年，去年還接受摘除子宮、卵巢手術煎熬歷程，回憶起來字字是心酸。

和家馨與何豪傑婚後育有2子，為了專心陪伴孩子成長，她淡出演藝圈13年，包辦一家生活起居，包括孩子的課業，她也親力親為，累到貧血、暈眩，後來因10年內出10次車禍，直到某次開車等紅燈，她再度暈眩擦撞，被撞的人提醒她一定要看醫生，就醫後才查出因子宮肌瘤壓迫子宮，才造成貧血缺氧，她說：「我一直以為是睡眠不足、太累了，沒想到真的是生病了。」

去年2月，和家馨接受醫生建議手術摘除子宮，何豪傑回憶妻手術過程，「其實剛聽到時就很崩潰，很擔心開刀也有風險，就怕進去了出不來。」尤其在手術房外等待的心情，緊盯著螢幕上手術進度跑馬，備受煎熬。直到手術順利完成，當時醫生面色凝重，雙手各端出摘下的器官到他面前：「這是你太太的子宮、卵巢，確認一下！」何豪傑當場傻眼，胡亂點頭後，根本不知自己要確認什麼，幸虧手術順利，和家馨身體也康復，事後回想才覺得「荒謬」、「五味雜陳」。

說起「市井豪門」角色，何豪傑形容「陳世明」是個「成事不足、敗事有餘」的男人，在和家馨眼中，丈夫則像個孩子，凡事都得叮嚀，何豪傑便謹記老婆說過「盡量不要讓女星搭便車」的話，婚姻中難免有爭吵，但底線是絕口不提「離婚」二字，和家馨笑說：「孩子們有家法，他的家法就是協議書。」夫妻彼此謹守分際，婚姻才能長久。

何豪傑（右起）、和家馨、大兒子何柏廷暢聊家庭生活。記者王聰賢/攝影

何豪傑（右）、和家馨結婚17年恩愛有加。記者王聰賢/攝影

何豪傑（右起）、和家馨、大兒子何柏廷暢聊家庭生活。記者王聰賢/攝影

何豪傑（右）、和家馨結婚17年恩愛有加。記者王聰賢/攝影

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