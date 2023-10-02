傑尼斯改名偶像團名怎辦？東山紀之認「痛苦決定」
傑尼斯偶像帝國本月走入歷史，東山紀之今天率領井之原快彥舉辦改名記者會，正式宣布未來改名為「SMILE- UP.」。記者們最好奇的是，傑尼斯有兩組團體名稱中包含「傑尼斯」，未來團名將如何是好？
東山紀之坦言目前還沒決定要改成什麼名字，但確定一定會把「傑尼斯」拿掉。他透露這對藝人而言也是非常痛苦的決定，畢竟像「關西傑尼斯（關8）」、「傑尼斯WEST」和未出道的「小傑尼斯」，都已經使用行之有年。
但因為「傑尼斯」就是創辦人喜多川強尼的英文名Johnny延伸而成Johnny's，所以絕對不可能再掛著這個名字繼續演藝活動。至於要改成什麼團名，他們還需要跟藝人一起腦力激盪，之後再向粉絲報告。
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