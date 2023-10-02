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傑尼斯公布性侵受害者申訴人數！325人求償確定11月開始認賠
傑尼斯事務所今天在社長東山紀之主導下，正式宣布改名為「SMILE- UP.」。為了展現全面改革的決心，未來公司將協助旗下藝人成立各自的工作室，東山紀之會另外成立代理經紀公司，彼此採取合約代理的模式合作。
CCO山田將之說明，受害者協會接到478位受害人投訴，當中共325位要求賠償。公司將於11月開始，陸續開始賠償事宜。
而前任社長藤島茱莉景子仍持有原公司100%股份，但「SMILE- UP.」之後將專門處理受害者賠償事宜，不會再涉足藝人的經紀和演藝事務。
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