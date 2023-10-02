傑尼斯確定廢社！東山紀之宣布正式改名
遭到創辦人喜多川強尼性侵醜聞重創的傑尼斯，今天下午舉辦改名記者會。社長東山紀之率領井之原快彥等公司高層出席，沉痛宣布傑尼斯就此走入歷史，從今以後改名為「SMILE- UP.」。
此名稱源自於2018年傑尼斯發起的公益企劃「Smile Up! Project」，預計於10月17日開始全面更名，代表走過61年歷史的偶像帝國「傑尼斯」全面瓦解。
社長東山紀之表示，現在所有藝人都會移到新公司，至於對性受害者的部分，則會成立受害者委員會進行後續處理。現場所有人臉色沉重，對外界除了道歉還是道歉。
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