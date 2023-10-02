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歷經14年繼子劉子銓改口喊媽 趙小僑吐心聲「很爽很暖」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
趙小僑與老公劉亮佐、兒子劉子銓及女兒典典。 圖／擷自臉書
趙小僑與老公劉亮佐、兒子劉子銓及女兒典典。 圖／擷自臉書

趙小僑嫁給劉亮佐後，育有一女，但對於劉亮佐與前妻所生的兒子劉子銓仍視如己出，過去劉子銓對繼母趙小僑都喊「小僑」，不過近來被發現他改口喊「媽媽」，而趙小僑也發文吐心聲。

網友近來在趙小僑YouTube頻道新上線的影片中發現，一家四口在車上聊天時，已經20歲的劉子銓竟很自然的叫趙小僑「媽媽」，而趙小僑也在社群發文吐露，大約2個月前在家裡劉子銓突然問她「我可以叫妳媽媽嗎？」接著就提到14年前與劉亮佐交往時，就表明稱謂不重要，所以那時劉子銓就叫她「小僑」，雖然身邊有朋友覺得不妥，認為應該叫阿姨才有禮貌，但趙小僑覺得「人與人相處，心最重要，真正完整的愛，也不是用嘴隨便說說」，最後還是開心表示「不免俗地，被叫媽媽還是很爽很暖」。

趙小僑與小時候劉子銓相處的模樣。 圖／擷自臉書
趙小僑與小時候劉子銓相處的模樣。 圖／擷自臉書

趙小僑與小時候劉子銓相處的模樣。 圖／擷自臉書
趙小僑與小時候劉子銓相處的模樣。 圖／擷自臉書

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