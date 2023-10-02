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傑尼斯記者會前夕 日媒竟扯出炎亞綸做對照
傑尼斯事務所今天下午將召開重大記者會，宣布公司更名及創辦人性侵害賠償事宜。他們屋漏偏逢連夜雨，提早被爆出疑似打算公開徵名，旗下影帝岡田准一也受夠了，等記者會開完就打算宣布走人。
就在此時，日媒「FRIDAY」竟以「不只是傑尼斯...」為標題，介紹炎亞綸也對16歲男性下手。不過傑尼斯創辦人喜多川強尼是利用權勢關係長年染指旗下男孩，和炎亞綸的桃色風波其實並不相同。
稍早日媒再披露傑尼斯打算改名為「Smile Up」，各種傳言眾說紛紜，就等今天下午台灣時間一點官方的正式宣布。
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