V6岡田准一被爆11月傑尼斯 新東家傳加入瀧澤秀明公司

傑尼斯事務所2日下午將召開記者會，公布公司的新體制、新名稱等事項，不過如今又再傳出V6成員岡田准一將要離開傑尼斯事務所。

據日媒「日刊體育」報導指出，岡田准一已向身邊人透露，11月會離開待了28年的傑尼斯事務所，而傑尼斯事務所的高層也已獲知此事，目前也在商討因應之策，而岡田准一離開舊東家，未來的新動向，外傳可能會跟隨之前已離開的V6成員三宅健，加入瀧澤秀明創立的TOBE事務所。

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