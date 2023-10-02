鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了
鄭少秋的大女兒鄭安儀1日被爆出在美國輕生離世，因為聯絡不到鄭安儀的母親盧慧茹，因此教友們呼籲鄭少秋能出面，幫忙處理後事，而鄭少秋的現任妻子官晶華也做出回應。
據港媒報導指出，對於突如其來的噩耗，鄭少秋現任老婆官晶華回應「我們在了解處理中！」鄭安儀是當年鄭少秋與女友盧慧茹所生的女兒，當年兩人交往3年分手後，盧慧茹帶著女兒到美國，鄭安儀成長過程都是母親扶養，和鄭少秋也沒聯繫，只除了在鄭少秋出資下念完大學，此後父女也未再聯絡。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
更多推薦
▪視后藏不住嫁女喜悅！ 柯淑勤曬演員女兒火辣婚紗喊恭喜
▪許明杰醉後罵警下跪荒唐事 隔1年重返舊地認錯
▪Jennie也飛法國挺Lisa瘋馬秀！這些女星卻因此遭殃
▪跟湯姆克魯斯扯上關係？ 裘莉斷開小布之後竟然這樣做
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言