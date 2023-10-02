鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

鄭少秋的大女兒鄭安儀1日被爆出在美國輕生離世，因為聯絡不到鄭安儀的母親盧慧茹，因此教友們呼籲鄭少秋能出面，幫忙處理後事，而鄭少秋的現任妻子官晶華也做出回應。

據港媒報導指出，對於突如其來的噩耗，鄭少秋現任老婆官晶華回應「我們在了解處理中！」鄭安儀是當年鄭少秋與女友盧慧茹所生的女兒，當年兩人交往3年分手後，盧慧茹帶著女兒到美國，鄭安儀成長過程都是母親扶養，和鄭少秋也沒聯繫，只除了在鄭少秋出資下念完大學，此後父女也未再聯絡。

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