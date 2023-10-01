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鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
鄭安儀在美國輕生，享年55歲。圖／摘自YouTube頻道「Smart Travel 」★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
鄭安儀在美國輕生，享年55歲。圖／摘自YouTube頻道「Smart Travel 」★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

曾因「楚留香」、「書劍恩仇錄」、「戲說乾隆」等劇紅遍港台的76歲資深巨星鄭少秋，驚傳在未成名前與女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀，已於近日在美國南加州寓所內尋短，享年55歲。

據YouTube頻道「Smart Travel」報導，由於她生前加入洛杉磯地區的華人天主教堂成人道理班，教友知道她心情欠佳，後來她又失聯，在聯絡不上她母親盧慧茹的情況下，先報警求助，想不到警方破門而入後，發現她已輕生。教會方面為她舉行了追思彌撒，一切後事還是希望找她的家人處理，但盧慧茹依舊聯絡不到，呼籲鄭少秋出面來料理。

鄭少秋最為觀眾熟知的是和沈殿霞與現任妻子官晶華的兩段婚姻，沈殿霞所生的女兒鄭欣宜，從小在外界關注下長大，卻大都是與母親生活，鄭少秋則與官晶華和彼此生下的兩個女兒組成一個家，鄭欣宜和父親、同父異母兩個妹妹的關係，始終受到外界的矚目，但她們的大姊鄭安儀，就幾乎沒跟她們有任何往來。

鄭安儀成長過程都是母親供養，和鄭少秋也沒聯繫，只除了在鄭少秋出資下念完大學，鄭少秋曾經感嘆：「現在如果在街上遇見，也不知道認不認得。」沒想到父女緣分就是這麼淺，名字再次連在一起，已經是鄭安儀傳出憾事，彼此天人永隔。

傳鄭安儀雖然在長大後可以理解父母親當年分手，但畢竟從小被灌輸父親不好的想法，又陷入三角戀，心情始終不佳，可能因此想不開。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

鄭少秋與親生大女兒失聯多年，卻已天人永隔。圖／摘自FB
鄭少秋與親生大女兒失聯多年，卻已天人永隔。圖／摘自FB

鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／報系資料照片
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／報系資料照片

鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。圖／報系資料照片
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