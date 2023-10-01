Jennie也飛法國挺Lisa瘋馬秀！這些女星卻因此遭殃
BLACKPINK的Lisa因為參與「瘋馬秀」演出，成為韓流粉絲間熱議對象。BLACKPINK成員全部都為她飛到法國巴黎，用行動力挺Lisa做自己。但多名大陸藝人卻因為單純看秀惹來一身腥，包括Angelababy、張嘉倪都被陸網友點名要求「給個說法」。
「瘋馬秀」是法國知名上空舞蹈表演，不少人直接將演出內容和色情畫上等號，因此在Lisa決定參與後，輿論就開始沸騰。這幾天陸續有觀眾分享她的演出內容，包括扮成俏秘書、脫到剩內衣褲，還解下內衣上的絲巾拋給緋聞男友。中韓網友不停用高道德標準批判她，甚至有人形容這無異於青樓女子勾引恩客。
但面臨合約到期的BLACKPINK此時團結一致，Jisoo、Rosé在Lisa演出第一天就到場，Jennie也於昨飛到巴黎欣賞，在台下為Lisa大聲鼓掌叫好。
因為場內的大陸粉絲看到了Angelababy、張嘉倪，現在大陸網友群起炸鍋，認為她們是「觀看色情表演」、「支持淫穢演出」，吵著要封殺她們。而另一名女星白鹿剛好在巴黎工作，也被懷疑去看瘋馬秀，嚇得她工作室緊急發出聲明澄清絕無此事。
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