周星馳御用丑角肺纖維化 「無法好」1年噴 29萬救命

香港女星余慕蓮是周星馳作品御用演員之一，以扮演丑角聞名，近來身體狀況不佳，一度入住加護病房依賴呼吸器維生，日前出席活動談及近況，被醫生告知「沒辦法好了」，她也透露目前醫藥費很驚人。

據港媒報導，現年86歲的余慕蓮出席「霸王別姬」4K修復版首映，打扮輕鬆拄著拐杖到場，她坦言體力早就大不如前，因肺纖維化不能根治，每半年打一次標靶藥控制病情，就得花3萬多港幣（逾12萬台幣），一年花費港幣7萬塊（約台幣29萬）以上，好在有積蓄以及請傷殘補貼，醫藥費能減免一半，才得以度日。

她表示現在會早起運動，也會騎腳踏車，出席活動當天早上6點多就去公園走路，「醫生要我多走，因為多走路腳才會有力，如果不運動、腳沒有力，肌肉收縮就會很容易跌倒。」飲食上也會注意，「不能吃冰、不能吃辣，硬的東西就要切碎」。 余慕蓮前幾年因肺纖維化住進加護病房。圖／摘自微博

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