最帥展昭何家勁認了！揭「赴英搬屍體打黑工」辛酸內幕

有「最帥展昭」美譽的港星何家勁，當年以《包青天》中的展昭一角紅遍全亞洲，不過近幾年事業重心擺在自己的商業版塊，外界更推估他目前身價破億。如今淡出演藝圈已經近10年，最近他出面回應過去的傳聞，坦承出道為了籌學費，曾到醫院搬屍體打黑工。

何家勁近來在直播中坦言，當年外婆離世讓他大受打擊，於是決定到英國投靠準姊夫，但當時身無分文連學費都付不出來，只好到唐人街打黑工。此外，他也在直播中回應過去傳聞，坦承過去為了籌學費曾到醫院打工搬屍體，無奈打工的錢仍不構支付開銷，最後只好回香港，隨後便開啟了他的演員之路。

何家勁1981年報讀電視台演藝人員訓練班，初出道即與關之琳合作主演《大將軍》，兼主唱劇集主題曲《長伴忠魂舞》，更被宣傳為「香港西城秀樹」。1988年來台發展，演出知名戲劇《八千里路雲和月》、《不了情》、《包青天》等等知名戲劇。他在2013年演出電視劇《新燕子李三》後淡出娛樂圈，專心到大陸打理健康食品的生意，據傳身價破億。

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