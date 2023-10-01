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六月「24歲鮮肉教練」激戰片吸217萬粉 老公反應曝光

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
六月蔡君茹(左)與黃辰邑聯手打羽球的影片，短時間創下217萬以上觀看數。圖／我是凱文工作室提供
六月蔡君茹(左)與黃辰邑聯手打羽球的影片，短時間創下217萬以上觀看數。圖／我是凱文工作室提供

六月（蔡君茹）李易結婚12年，夫妻育有一雙兒女，家庭幸福美滿。但近來她卻爆出身邊出現一名外型陽光的「鮮肉男孩」，2人互動相當熱絡，還有一段羽球「激戰」影片曝光引發熱議，該影片短時間內即創下217萬以上觀看數，許多網友好奇男方和六月的關係，如今真實身分曝光，是她的24歲羽球教練黃辰邑。

影片中，只見敵方進攻猛烈，同隊的黃辰邑當起護花使者不斷神救援、輕鬆接招，六月則是完全不以為意，直呼：「雖然大家都說我把羽球打成躲避球，但......這也是需要默契的喔！」笑說真的是沒想到那麼多人看這段影片，她透露在羽球場上認識黃辰邑，覺得對方陽光又帥氣的外型，相當看好他進演藝圈，「我們與球隊大家感情都很好，私下也常聚會，而且覺得他有潛力，希望之後可以多多往幕前發展，真的是數一數二天菜羽球教練欸！也是真的很會打！」至於老公李易會不會吃醋？六月大笑回：「李先生完全不擔心，因為李先生就是他的學生，家裡兩隻小孩也很喜歡這個大哥哥。」

今年24歲的黃辰邑，指導的藝人學生包括六月、謝承均、洪百榕、宋達民及林俊逸，之前還擔任「全明星運動會」第四季籃隊的羽球教練，提到對六月的第一印象，「剛見到當下我不太敢跟姐講話，感覺不太真實，因為都是在電視或電影裡看到的明星，但姐根本超親切還主動跟我搭話，說要跟我搭一組打球。之後因為練球關係，球隊們會一起出門吃飯，就越來越熟，熟悉後會覺得姐很照顧身邊的人，常常給我一些建議和實際的幫助。」他再補充，跟六月的關係，像是亦師亦友的狀態，除了私下聊天以外，工作上六月也常常分享自身經驗，讓他收穫良多。

黃辰邑有著帥氣外表及精實身材，六月十分看好他進演藝圈。圖／我是凱文工作室提供
黃辰邑有著帥氣外表及精實身材，六月十分看好他進演藝圈。圖／我是凱文工作室提供
24歲羽球教練黃辰邑球技高超，許多藝人都是他的學生。圖／我是凱文工作室提供
24歲羽球教練黃辰邑球技高超，許多藝人都是他的學生。圖／我是凱文工作室提供
羽球教練黃辰邑擁有一身精壯胸肌及腹肌。圖／我是凱文工作室提供
羽球教練黃辰邑擁有一身精壯胸肌及腹肌。圖／我是凱文工作室提供

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