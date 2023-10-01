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總統大選前不能說的秘密！直球對決30餘年弊病

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
「九槍」導演蔡崇隆、原籍越南的妻子阮金紅。圖／瀚草文創提供
「九槍」導演蔡崇隆、原籍越南的妻子阮金紅。圖／瀚草文創提供

金馬獎最佳紀錄片「九槍」自上映以來掀起各界熱烈討論。適逢2024總統大選前夕，各候選人先後針對移工議題提出政見，「九槍」早在去年就以移工阮國非事件切入，直球對決30餘年沒有改善的結構弊病，引發不少網友論戰。

導演蔡崇隆表示：「其實九槍沒有想要控訴誰，只是希望影片撐開一個台灣社會可以多元辯證的空間，特別歡迎有開放性的公民來挑戰自我。」團隊在六月募資成功後，也授權專業團體「九槍」部分素材製作成校園教材包，幫助老師能夠在公民、歷史等高中職課堂之中，發揮更大的影響力，讓移工的處境跟故事被下一代看見。

導演蔡崇隆與主創團隊不斷勤跑各地進行映後座談，其中最多觀眾提問的，便是沒有在去年得獎後立即上映的原因，導演蔡崇隆終於揭開背後原因：「比起票房，我們更希望在觀眾看完本片後，有機會面對觀眾的情緒或提問，因為我知道大多數的人在看完本片後，心情多是複雜、沈重甚至無力的，若在觀影後沒有和團隊對話的管道，恐怕只會淪為六年前移工與員警二元對立的仇恨中，我們只想讓觀眾看到事件全貌和背後脈絡，探究悲劇是否真的無法避免。」

他強調，紀錄片今年站上院線，還是為了觸及更多非同溫層，提高公民觀影人次，傳遞給觀眾在走出戲院可以行動的能量。每場觀眾有百工百業，在有限的映後場次中，常常圍著導演或主創夥伴表達意見及感受，在九槍互動網站也湧入很多觀眾的回饋。公映至今，已經有很多基層員警來看電影，打破了對片子的想像，結束後有教官級的警員跟導演表示，未來想用九槍當教材做內部訓練使用。高雄場有位基層員警的觀眾散場後忍不住流淚，向製片李佩禪傾訴自己警校的觀察和基層員警的難處，令製片動容，也為他加油打氣。

金馬影展執行委員會執行長聞天祥曾形容「九槍」是去年度金馬獎讓人最痛苦的電影，盛讚蔡崇隆透過「九槍」讓現實中死如螻蟻的移工阮國非，有了雙重的復活。向來關注社會環境的林依晨也曾包場表示支持，在映後座談中，林依晨提到透過大量廣泛的閱讀，她發現移民工困境的背後，有著複雜難解的制度關係。林依晨說到：「目前在台灣的移民工已經到73萬人，比原住民還要多。我們該怎麼看待、對待這群人？是非常重要的問題。」目前也循序漸進地與製作公司開發有關移民工議題的創作，希望找到更多元的方式，和台灣觀眾接觸，用創意激起各界討論的漣漪。

「九槍」導演蔡崇隆揭秘得獎不衝票房理由。圖／瀚草文創提供
「九槍」導演蔡崇隆揭秘得獎不衝票房理由。圖／瀚草文創提供
金馬獎最佳紀錄片「九槍」現正熱映。圖／瀚草文創提供
金馬獎最佳紀錄片「九槍」現正熱映。圖／瀚草文創提供

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