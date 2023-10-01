獨／一度受限成「萬年女二」 賴雅妍：我知道我很好笑
賴雅妍在「沒有你依然燦爛」中跳脫過往螢幕前的氣質形象，搞笑演出一個很ㄎㄧㄤ的過氣女星，她笑說：「我本來就是一個很開的人，可以開十指！」但過去被外型限制，被困在「萬年女二」、「苦情女主」形象頗久，想要增添一點搞笑元素都會被導演制止：「妳不用！」就算演喜劇，搞笑情節也是交給別人來演。
不過賴雅妍也不會因被制止感到沮喪，「我知道我有強大的喜劇能量，只是這部戲不適合。」這次在「沒」劇中的媽媽郎祖筠，也是賴雅妍第一個表演老師，當時上完課後，郎祖筠給她的評語就是：「很有喜劇節奏。」賴雅妍說：「我知道我很好笑，也喜歡喜劇，但我的長相很難讓人覺得我可以演喜劇。」
接演「沒」劇前與導演許富翔見面，賴雅妍就立刻「告白」，表示很喜歡對方的喜劇電影，後來演出時，雖角色原本就很ㄎㄧㄤ、很有趣，但沒有那麼誇張的搞笑， 許多呈現方式都是賴雅妍即興想出，導演甚至會偷聽她與庹宗華對話，加入許多搞笑元素，甚至下令：「連不連戲不重要，好笑就好。」讓賴雅妍演得很過癮，直呼希望藉此劇「鞏固諧星位置」。
更多推薦
▪結婚41年！73歲資深演員王道談婚姻：「能不結婚就不要結婚」
▪大陸國慶發文搶頭香！林志玲開心喊8字
▪最帥展昭何家勁認了！揭「赴英搬屍體打黑工」辛酸內幕
▪Angelababy朝聖Lisa瘋馬秀 疑遭官方封殺！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言