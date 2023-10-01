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獨／一度受限成「萬年女二」 賴雅妍：我知道我很好笑

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
賴雅妍曾被困在「萬年女二」、「苦情女主」形象頗久。記者王聰賢／攝影
賴雅妍曾被困在「萬年女二」、「苦情女主」形象頗久。記者王聰賢／攝影

賴雅妍在「沒有你依然燦爛」中跳脫過往螢幕前的氣質形象，搞笑演出一個很ㄎㄧㄤ的過氣女星，她笑說：「我本來就是一個很開的人，可以開十指！」但過去被外型限制，被困在「萬年女二」、「苦情女主」形象頗久，想要增添一點搞笑元素都會被導演制止：「妳不用！」就算演喜劇，搞笑情節也是交給別人來演。

不過賴雅妍也不會因被制止感到沮喪，「我知道我有強大的喜劇能量，只是這部戲不適合。」這次在「沒」劇中的媽媽郎祖筠，也是賴雅妍第一個表演老師，當時上完課後，郎祖筠給她的評語就是：「很有喜劇節奏。」賴雅妍說：「我知道我很好笑，也喜歡喜劇，但我的長相很難讓人覺得我可以演喜劇。」

接演「沒」劇前與導演許富翔見面，賴雅妍就立刻「告白」，表示很喜歡對方的喜劇電影，後來演出時，雖角色原本就很ㄎㄧㄤ、很有趣，但沒有那麼誇張的搞笑， 許多呈現方式都是賴雅妍即興想出，導演甚至會偷聽她與庹宗華對話，加入許多搞笑元素，甚至下令：「連不連戲不重要，好笑就好。」讓賴雅妍演得很過癮，直呼希望藉此劇「鞏固諧星位置」。

賴雅妍在「沒有你依然燦爛」中飾演過氣女星。圖／時創影業提供
賴雅妍在「沒有你依然燦爛」中飾演過氣女星。圖／時創影業提供
賴雅妍(左)與庹宗華在「沒有你依然燦爛」中有許多突破形象的搞笑演出。圖／時創影業提供
賴雅妍(左)與庹宗華在「沒有你依然燦爛」中有許多突破形象的搞笑演出。圖／時創影業提供
賴雅妍一度因外型受限，無法盡情發揮喜劇能量。圖／時創影業提供
賴雅妍一度因外型受限，無法盡情發揮喜劇能量。圖／時創影業提供
賴雅妍清楚自己有強大的喜劇能量。記者王聰賢／攝影
賴雅妍清楚自己有強大的喜劇能量。記者王聰賢／攝影

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