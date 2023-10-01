大陸國慶發文搶頭香！林志玲開心喊8字
今日(10/1)是大陸國慶日，官媒《央視新聞》也在凌晨發文慶祝「新中國成立74周年」，不少港陸藝人都有發聲慶賀，今年林志玲則在凌晨0時19分轉發貼文，成了首位台灣慶賀大陸國慶日的藝人。
《央視新聞》微博今天凌晨發文慶祝大陸國慶日，內容中寫著：「#慶祝新中國成立74週年#【#千言萬語匯成一句我愛你中國#[心]轉發接力，祝福祖國！】今天，國慶日。轉發微博寫下祝福，一起點亮國旗圖標，#祝新中國生日快樂#！」
對此，林志玲則在今天凌晨0時19分轉發貼文，並寫下：「山河錦繡，盛世中華」，引發兩岸網友熱議。
據悉，藝人歐陽龍的二女兒歐陽娜娜近來在大陸發展，過去常在微博發文談到「熱愛祖國」的言論，過去還曾在10月1日這天在2分鐘內轉發央視的慶賀文，而如今人在國外讀書的歐陽娜娜則是晚半小時才轉貼，而今年最快轉發央視慶賀文的台灣藝人則是林志玲。
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