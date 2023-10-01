王大陸170億夯片出事了！疑影射柬埔寨 遭官方封殺
王大陸、張藝興主演新片「孤注一擲」以詐騙集團題材為主，故事講述一名工程師被拐賣到一個不知名的東南亞國家，捲入暴力詐騙組織，因其中涉及柬埔寨文化和語言，讓當地政府認為被影射，表達強烈不滿，因而被柬埔寨禁播。
電影雖然沒有名是哪個國家的詐騙組織，不過，主角身上的服飾都印有柬埔寨的高棉文，讓柬埔寨政府難忍國家被污名化，更讓形象受到損害，表達不滿，然則柬埔寨的內政部、外交部、文化藝術部的政府組織，也已經採取相應措施。
柬埔寨文化藝術部發言人宋曼肯定「孤注一擲」是為了宣導反詐騙訊息，但一些影射橋段，十足影響柬埔寨與其他東南亞國家緬甸、泰國的聲譽，更有可能衝擊這些國家的觀光業，「『孤注一擲』影響了作為一個主權國家的柬埔寨的聲譽，柬埔寨不像電影描述的那麼負面。」被問到文化藝術部會採取何種做法，宋曼說無法預先阻止，但已透過大使館致函給對方。
更多推薦
▪結婚41年！73歲資深演員王道談婚姻：「能不結婚就不要結婚」
▪大陸國慶發文搶頭香！林志玲開心喊8字
▪最帥展昭何家勁認了！揭「赴英搬屍體打黑工」辛酸內幕
▪Angelababy朝聖Lisa瘋馬秀 疑遭官方封殺！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言