王大陸170億夯片出事了！疑影射柬埔寨 遭官方封殺

王大陸、張藝興主演新片「孤注一擲」以詐騙集團題材為主，故事講述一名工程師被拐賣到一個不知名的東南亞國家，捲入暴力詐騙組織，因其中涉及柬埔寨文化和語言，讓當地政府認為被影射，表達強烈不滿，因而被柬埔寨禁播。

電影雖然沒有名是哪個國家的詐騙組織，不過，主角身上的服飾都印有柬埔寨的高棉文，讓柬埔寨政府難忍國家被污名化，更讓形象受到損害，表達不滿，然則柬埔寨的內政部、外交部、文化藝術部的政府組織，也已經採取相應措施。

柬埔寨文化藝術部發言人宋曼肯定「孤注一擲」是為了宣導反詐騙訊息，但一些影射橋段，十足影響柬埔寨與其他東南亞國家緬甸、泰國的聲譽，更有可能衝擊這些國家的觀光業，「『孤注一擲』影響了作為一個主權國家的柬埔寨的聲譽，柬埔寨不像電影描述的那麼負面。」被問到文化藝術部會採取何種做法，宋曼說無法預先阻止，但已透過大使館致函給對方。

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