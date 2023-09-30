林依晨「玄天上帝」男神聚集 周渝民分飾兩角

林依晨、周渝民主演的電影「車頂上的玄天上帝」昨揭曉第二波卡司名單，包含張孝全、莊凱勛等演員加盟，令人期待。

林依晨在片中將香爐上的香煙以手往身上攬，她笑說：「手勢看起來一副會作法，可以帶走人的憂愁，煙霧繚繞彷彿可以把我們平凡人的祈禱想望，真的透過它傳給最至高無上的神。」林依晨有感而發：「我們或許不一定像祖先一樣勇敢有智慧，至少知道他們都在看顧、祝福著我們，我覺得這點就很棒、很足夠了。」

周渝民在片中飾演林依晨的愛人和阿公，這兩個人的原型正是導演黃文英人生最重要的人。周渝民表示，自己傾聽導演敘述這兩個人在她心目中是怎樣的存在，「她看到的不只是電影的畫面，而是她對阿公的思念及拼湊阿公真實人格的過程，常常看到她投入在鏡頭裡面，身為這個角色的表演者，我是很驕傲的。」電影將於11月17日上映。 林依晨（左）和周渝民在「車頂上的玄天上帝」互飆演技，突破性的演出充滿戲劇張力。圖／甲上娛樂提供

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