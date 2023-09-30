8點檔一姊副業2個月慘賠百萬！17年婚紗店收攤認：很痛

本土劇一姐星卉首度接演國語偶像劇，擺脫過去在本土劇中悲情、犀利的角色性格，在「沒有你依然燦爛」成了「搞笑擔當」，劇中飾演的盧曉琪，是大老闆盧文正（庹宗華飾演）的妹妹，她因為交往多年的男友過世，生活重心都放在寵物上，一直由哥哥盧文正照顧她的生活。

盧曉琪因緣際會認識被集團「炒魷魚」的江以晴（簡嫚書飾），邀請她加入創業陣營，某日為了尋找心愛的狗「阿偉」，誤打誤撞迷戀上江以晴的公公（游安順飾），展開一連串幽默的追愛行動。

星卉在劇中拿哥哥的錢創業，總是有天馬行空的想法，讓簡嫚書不堪其擾。戲外她透露自己也曾因為思慮不夠縝密，2個月就慘賠百萬，她苦笑說：「我不適合天馬行空，我需要理智戰勝衝動的那一種經營模式。」她經營17年的婚紗副業先前因疫情停業，她坦言這件事讓她很痛，目前也不打算重啟，工作重心全面轉回演藝圈。

星卉首度接演偶像劇，不但沒有不習慣，反而覺得自己表達情感更順暢，她說：「生活中我只會講國語，8點檔的台語就必須要用修改成自己習慣的方式背下來。」對於拍偶像劇她也感到相當興奮，拍攝前能完整拿到角色人設，讓她覺得演出能更精準。

星卉和簡嫚書在劇中是創業夥伴，由於星卉此次角色設定為冷面笑匠，時不時會語出驚人，爆出「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ 」的發言，每每導演在現場講戲時，都會讓劇組笑成一片。但戲外她和簡嫚書都是個性安靜的人，她說：「我們個性很像，沒有拍戲的時候都很安靜的做自己的事情，只有輪到我們上場的時候，才會聊天。」 星卉(左)在「沒有你依然燦爛」中迷戀上游安順。圖／時創影業提供 星卉在「沒有你依然燦爛」中成搞笑擔當。圖／時創影業提供 星卉(右)在「沒有你依然燦爛」中飾演庹宗華的妹妹。圖／時創影業提供 星卉在「沒有你依然燦爛」中成搞笑擔當。圖／時創影業提供

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