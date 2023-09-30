力挺賴佩霞！謝沛恩獻連署初體驗 露長腿成最美催票員
賴佩霞宣布成為郭台銘副手，投入總統大選，但兩人得要過連署這一關才能正式參選，近來郭台銘已在各地設置連署站，而賴佩霞同為藝人的女兒謝沛恩也現身其中一站加入連署行列，力挺媽媽投入政治圈，她身穿短褲露出修長美腿，儼然成為最美催票員。
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謝沛恩發文表示：「We came to support you today Mommy.You got us signing our first petition.We are so proud of you, we love you so much！（媽媽我們今天來支持妳！你讓我們簽署了我們的第一份請願書！我們為妳感到驕傲，我們非常愛妳！）」、「今天來連署站支持媽媽，人生第一次連署，身體力行的去參與，覺得有成就感。」
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賴佩霞宣布成為郭台銘副手時，透露家人們都不知情，隔了一周後，謝沛恩才在臉書發文，表示為媽媽感到驕傲，並分享賴佩霞接受訪問的連結。除了謝沛恩之外，她的繼子Tony是隋棠的丈夫，不過隋棠目前尚未對婆婆參選表態。
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