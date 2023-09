力挺賴佩霞！謝沛恩獻連署初體驗 露長腿成最美催票員

賴佩霞宣布成為郭台銘副手,投入總統大選,但兩人得要過連署這一關才能正式參選,近來郭台銘已在各地設置連署站,而賴佩霞同為藝人的女兒謝沛恩也現身其中一站加入連署行列,力挺媽媽投入政治圈,她身穿短褲露出修長美腿,儼然成為最美催票員。

謝沛恩發文表示:「We came to support you today Mommy.You got us signing our first petition.We are so proud of you, we love you so much!(媽媽我們今天來支持妳!你讓我們簽署了我們的第一份請願書!我們為妳感到驕傲,我們非常愛妳!)」、「今天來連署站支持媽媽,人生第一次連署,身體力行的去參與,覺得有成就感。」

賴佩霞宣布成為郭台銘副手時,透露家人們都不知情,隔了一周後,謝沛恩才在臉書發文,表示為媽媽感到驕傲,並分享賴佩霞接受訪問的連結。除了謝沛恩之外,她的繼子Tony是隋棠的丈夫,不過隋棠目前尚未對婆婆參選表態。 謝沛恩露美腿幫母賴佩霞連署。圖/摘自臉書

