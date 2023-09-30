「封神榜」紂王達奇心肺衰竭離世 享壽90歲

資深演員達奇因心肺衰竭去世，享壽90歲。

「達奇」原名齊福君，演出多部話題、影視劇，並以電視劇「封神榜」中「紂王」一角為人熟知，後來轉幕後當編導。

達奇後來移居澳洲，今傳出28日病逝於墨爾本的 Maroondah Hospital，死訊瞬間登微博熱搜。網友回憶他在「封神榜」中的演出，讚他把荒淫無度的「紂王」演得淋漓盡致，包括在「吉鴻昌」、「春花子」等劇的優異演技都網友嘆「一代藝術家走了」。

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