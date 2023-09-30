張書豪鬆口與歐陽妮妮「成家」 自曝已當爸、陪玩3女兒

張書豪與歐陽妮妮交往4年，之前被爆好事近，但周圍經紀人、家人代為否認，但當事人並未回應。張書豪在中秋節分享與張捷、夏如芝及女兒小芝麻一家三口出遊照，鬆口「成家」，還tag歐陽妮妮，雖然只曝光女友背影照，但已足見愈愛愈大方，好事或許真的快近了。

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張書豪文中表示：「每次約帶乾女兒出去玩，最後都變成兩個老爸顧三個女兒，真的都還是孩子命。」還說：「請支持多元成家囉，祝福大家中秋團圓快樂。」他是小芝麻的乾爸，第一張照片中張書豪與小芝麻在玩小石頭。後方則有張捷與夏如芝在玩盪鞦韆，沒有歐陽妮妮入鏡，似乎就是「女友視角」照、由歐陽妮妮掌鏡拍攝，放閃方式相當低調。 張書豪(左)分享與乾女兒小芝麻互動照。圖／截圖自IG 歐陽妮妮。圖／截圖自IG

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