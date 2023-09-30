忍辱17年！傑尼斯男星終認「13歲開始被性侵」

已經離開傑尼斯的前偶像飯田恭平，因為加入受害者協會，終於鼓起勇氣說出過往的不堪。他坦言從13歲起就被創辦人喜多川強尼性侵害，自此之後5年都活在狼爪之下。

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飯田恭平原本是Kis-My-Ft2的成員，但團體才成軍一年，他就以學業為由退出。現在真相大白，他在5年間遭到數十次性侵害，而且喜多川隔天都會給他金錢賠償，但不正當的關係最終幾乎壓垮他身心，他這才放棄偶像夢想離開傑尼斯。

事隔17年，飯田如今已經是一名中年男子，首次公開露面指控喜多川強尼惡行。他意識到過去隱忍不發不過是姑息養奸，後悔沒能早點說出來，讓其他受害者免於遭難。

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