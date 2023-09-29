胡瓜爆獨寵20歲熊霓！曾國城回應箴言：不要隨之起舞！

曾國城、唐從聖、楊千霈、陳大天29日出席舞台劇「冒牌天使」總彩排。劇中鐵三角曾國城、唐從聖和楊千霈睽違九年再度合體演出，加上新加入演出陣容的陳大天，四個人碰在一起笑料不斷，也認為這次的演出一定會比九年前的首演更加精緻和動人，「九年可以發生很多事，千霈也當媽了，我和從從這麼多年後還可以一起在舞台上演出，我很珍惜！」胡瓜最近被傳出獨寵啦啦隊女孩熊霓，曾國城也吐箴言：「這就是道聽塗說、空穴來風的事情，所以不用以訛傳訛，不要隨之起舞知道嗎？」

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曾國城日前參加徐乃麟兒子徐新洋婚禮遲到，遭胡瓜罵「不要臉」，今也被問到此事被導演梁志民跳出來救場：「這沒什麼，城城自己的婚禮，我們8點才吃到第一口菜，許效舜還飆罵。」

曾國城說徐乃麟婚禮上最奇特的就是大約晚上10點，徐乃麟就上台送客趕人，「9點多的時候酒全部都喝完，還上第二輪，自己喝了2瓶，但也喝得七七八八了。」他的節目「一字千金」雙料入圍綜藝節目獎以及主持人獎，他開心表示雙料入圍很振奮，表示主持也被肯定，有沒有得獎已經不重要。

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陳大天首次加入「冒牌天使」演出，他劇中得狂放地對楊千霈上下其手，卻碰得很「靦腆」，遭楊千霈虧：「很像是小哥（費玉清）在碰我。」陳大天說因為第一次這樣的戲，所以比較放不開，楊千霈一逮到機會就教育他說：「請你攻擊我。」

這次「冒牌天使」的台北首演剛好遇上中秋節，大家也各自分享難忘的過節經驗，唐從聖就尷尬的笑說，某一年為了幫朋友捧場買了燒肉組合想在家裡烤肉給親友吃，「結果我不知道在家裡烤肉煙霧會這麼多，我們剛好又住在中間樓層，結果搞得樓上的住戶都聞到煙味，一度以為是失火了，差點就要報警，實在對他們很不好意思！」

楊千霈則說過去中秋節幾乎一定都是跟家人度過，「這次算是我第一次要在劇場演出沒辦法陪家人，但一想到可以在劇場裡跟這麼多觀眾還有演出的夥伴一起過節，對我來說也是某種程度上的團圓，意義很重大。」

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楊千霈(左起)曾國城、唐從聖和陳大天中秋節演出舞台劇「冒牌天使」。圖／果陀劇場提供

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