林志玲難得露面 中秋節秀凍齡面貌 「我們越來越好」

林志玲自從與日本男星AKIRA結婚後，生活重心全照顧在家庭上，即便已鮮少出現在螢光幕前，仍未忘記每年必定發行的慈善年曆，林志玲也再度否認要退休，「專注家庭很重要，但姊姊我還是會一直陪伴大家唷，我們要一起熱情工作、熱愛生活好嗎？」時逢中秋節，她在臉書貼出賀圖祝福粉絲，模樣絕美，依舊是第一美女。

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林志玲今（29）日秀出祝賀圖，只見她身穿紅色禮服露出側臉，相當高貴、典雅，上頭印著「中秋節快樂」，並在內文寫道「月來，月好！我們都會越來越好」，最後還獻上愛心，給粉絲祝福。

貼文一發出，眾多粉絲立刻上前留言誇讚，「姐姐好美」、「看到美麗的姊姊，心情會更好哦」、「現代版的嫦娥」、「是的美麗的志玲，大家都會越來越好」、「志玲姊姊帶來滿滿的正能量」。 林志玲中秋賀圖美翻。圖／摘自臉書

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