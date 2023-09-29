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才辦演唱會宣告退休 日本85歲樂團主唱棚橋静雄離世

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
樂團Los Indios主唱棚橋静雄離世。 圖／截自tokyo-np.co.jp
樂團Los Indios主唱棚橋静雄離世。 圖／截自tokyo-np.co.jp

日本歌手棚橋静雄離世，享壽85歲。

綜合日媒報導，棚橋静雄於19日因多重器官衰竭離世，歌手協會會長田邊康夫發訃聞，表示棚橋静雄的作品成為了一個時代的象徵。

棚橋静雄於1962年組建樂團「Los Indios」並擔任隊長及主唱，以「Break Up, But I Love You」爆紅，今年3月辦了演唱會後過著退休生活，如今卻傳來離世噩耗。

延伸閱讀：「哈利波特」鄧不利多Michael Gambon 82歲離世 家人沉痛證實

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