「哈利波特」哀悼「鄧不利多」Michael Gambon：超好玩、工作很歡樂

在全球狂賣的「哈利波特」系列電影中從第3集到最後一集扮演「鄧不利多」的男星麥可坎邦82歲去世，和他對手戲非常多的「哈利」丹尼爾雷德克里夫，表示他的去世，讓世人少了很多樂趣，過往和他合作時，最常感受到的就是他在工作中製造了很多樂趣，常會開些很傻但是絕妙的玩笑，雖然熱愛自己的工作卻絕對不僅是只有工作上的表現讓人難忘，更稱他是「你能夠期待一起做宣傳時碰到的最有娛樂效果的人之一」。

麥可坎邦是從更早之前過世的李察哈里斯手中接下鄧不利多一角，初接手時曾有觀眾表示他的詮釋較為輕鬆、讓鄧不利多顯得更俏皮卻也少了些莊重，原來他在工作中就是保持著很歡樂的態度，丹尼爾雷德克里夫對此感受深刻，過去在受訪時就透露過，麥可在攝影機要開始運作之前會惡作劇，逗得自己笑到失控，這次在哀悼麥可去世的聲明中則說道：「我跟他一起拍的6部片子，他讓所有在綠幕前的每分每秒變得更讓人留下記憶與充滿樂趣，一方面很傷心他的離開，一方面也慶幸我是有機會跟他共事的人之一。」

「榮恩」魯伯葛林特則在社群網站上的聲明中寫道：「他在片場的每一天都帶來了很多溫暖和調皮，在我還是小孩子的時候就深深抓住我、變成我的榜樣，讓我會在生活裡尋找樂趣和古怪的事物，向他的家人獻上我的關愛。」

至於一手打造「哈利波特」魔法世界的JK羅琳則稱第一次目光被麥可坎邦抓住是在他1982年演出舞台劇「李爾王」的時候，當時要是有人告訴她，麥可將會在她所寫的任何東西改編的戲中，她會覺得那個人瘋了。羅琳盛讚麥可不但是個好演員更是個好人，很喜歡和他合作，不只是在「哈利波特」系列，麥可也在她另外一部著作「臨時空缺」影集版演出，都讓她感到共事很愉快，她也向他的家人們獻上誠摯的哀悼。 麥可坎邦（左起）、丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森、魯伯葛林特與艾倫瑞克曼一起為「哈利波特：混血王子的背叛」做宣傳。（美聯社資料照片） 麥可坎邦扮演的鄧不利多，表情雖嚴肅卻不失俏皮。圖／摘自IMDb

商品推薦

udn討論區