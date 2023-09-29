向佐傳出軌後頻放閃郭碧婷 被指「為財產回歸家庭」他正面槓爆料者
香港男星向佐與郭碧婷於2019年結婚，但去年頻傳向佐出軌導致兩人婚姻生變，他一度神隱，直到今年初後來夫妻現身向太生日宴，婚變傳聞漸淡。而近期他與郭碧婷出席被指多倫多國際電影節，老婆被指女神崩壞，他還曬出多張夫妻合照，甜說「老婆一直那麼美」，頻頻放閃。
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有八卦粉專看向佐狂曬恩愛，直評向佐「立愛老婆人設」，並爆料「向華強和向太公開表示把珠寶都留給郭碧婷以後，他就回歸家庭了，一副生怕爹娘跳過他練小號的樣子。」對此說法，向佐直接在該貼文下留言回應「從來都沒有想要過的東西」，他表示自己對珠寶一點興趣都沒有，而他回不回家，開不開心，會從家人眼中看出，無需大家擔心。他還說道：「你們可以任意猜測，我也會偶然回覆一點邏輯都沒有的討論。」
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