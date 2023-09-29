關穎暈眩從登機梯摔落 傷勢曝光「雙膝擦傷濺血」慶幸沒骨折
關穎日前透露自己在下飛機時，突然一陣暈眩採空從登機梯摔下來，曝光自己的傷勢，所幸只是擦傷，沒有骨折，也沒有傷到別人。
關穎透露本身就有暈眩症，但最近發現天黑時眼睛會因為忽暗忽亮而眼花，這次她搭飛機下機時，就直接一個採空從登機梯摔到地面，明明人很多，大家都走得很慢，所以應該是很安全，但就突發這樣的狀況，等她回神過來時人已經趴在地面上，手提的東西也都全掉出來，膝蓋因為是直接跪地痛到站不起來，讓她覺得超糗的。
她感謝有一對男女，邊扶她起來，邊幫忙撿東西，也一直關心她的狀況，從曝光的照片中可以看出，她的兩個膝蓋都擦傷破皮流血，手掌也有點擦傷，不過她慶幸只是擦傷沒有骨折，也沒有波及到別人。
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