Lisa瘋馬秀造型曝光 尺度「沒上空」照樣性感

BLACKPINK的成員Lisa登上法國瘋馬秀消息傳出後，就引熱議，台灣時間29日凌晨1點30分Lisa瘋馬秀正式登場，不少看過的網友也紛紛在社群分享觀後感，以及Lisa在瘋馬秀的造型。

從社群上網友分享的片段與照片，可以看出Lisa戴著粉色短假髮，據看過的網友透露，Lisa總共登場6次，4次串場、2次表演曲目，其中一段她是以OL裝扮登場，還有騎馬造型，以及白色齊瀏海的短假髮，當然她並沒有像其他瘋馬秀成員一樣上空，但也是性感裝扮，尺度還是有所保留。

據悉Jisoo、Rosé也前往現場觀看，Jennie則因為有工作無法到場，而LVMH的大老闆，還有與Lisa傳出緋聞的三公子Frédéric Arnault也都到場。

Lisa（紅圈者）與瘋馬秀的成員合照。

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