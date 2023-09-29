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「鬧著玩」拖欠3年多200萬主持費 浩角翔起、顏永烈可望年底前拿到

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
阿翔、浩子與顏永烈主持網路節目「鬧著玩」。 圖／擷自臉書
阿翔、浩子與顏永烈主持網路節目「鬧著玩」。 圖／擷自臉書

浩角翔起顏永烈主持的網路節目「鬧著玩」，至今已邁入第4年，現在傳出節目收益終於穩定下來，而第一年的主持費，可望在今年年底前付給3位主持人，粗估超過200萬。

據「鏡週刊」報導，「鬧著玩」初期開成立時，曾陸續接到不少國外觀光局的邀請，不料卻遇上疫情，導致有些採訪發生變化，影響到製作團隊的營收，因此阿翔浩子與顏永烈的主持費也因此拖欠許久，顏永烈也透露當初找了8個股東來集資開節目，平常白天大家都有正職工作，只能利用下班時間，辦公室就到台北車站附近租借「共享空間」。

好在如今疫情過去，節目的營收也日趨穩定，再加上人員擴編，終於能租下一間獨立辦公室，而積欠3年多的主持費，預計在今年底3位主持人就可以拿到。

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