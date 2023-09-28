500盤成為人生新目標！賈永婕美食口袋名單激增
賈永婕今年連莊擔任「500盤」評審，她今晚到晶華酒店參與晚宴，直呼500盤帶給大家新的目標，可以繼續追尋美食。
賈永婕笑說，看了得獎名單後，才發現竟然有幾道菜自己還沒追到。她馬上把得獎美食列入待吃清單，這下「對人生有了新的目標」。
說到想吃的料理，賈永婕還是選擇最愛的晶華軒名菜「西施泡飯」，以及她今年推薦的昭和食堂「臭豆腐煎餃」。因為不確定晚宴上有沒有這些菜色，賈永婕已經餓得飢腸轆轆，等不及想品嚐難忘美味。
未來500盤還在持續進化，賈永婕擔心好店和好菜會越來越多食客排隊，她悄悄許願：「如果可以讓評審有通關密語可以訂就好了。」
第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023
#500盤2023 #第三屆500盤 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2023
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行
指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威
友好夥伴｜inline
協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會
贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司
場地協力｜台北晶華酒店
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