快訊

亞運圍棋／陸媒納悶「誰啊？」 許皓鋐黑馬奪金夢想擊敗最強棋手

北市男煎荷包蛋驚見「黑液體壞蛋」 急錄影蒐證喊：不怕政府查

張詠華驟逝！李銘忠2周前才和他聚餐 相識多年曝他為人「讓氣氛不一樣」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
張詠華驟逝。 圖／截自臉書／Frederick Lee 李銘忠
張詠華驟逝。 圖／截自臉書／Frederick Lee 李銘忠

資深男演員張詠華（SAM哥）爬山驟逝，享年51歲，同樣來自馬來西亞的男星李銘忠於社群分享合照，透露2周前才一起聚餐，沒想到人卻突然走了，讓他震驚嘆：為什麼...

李銘忠透露2周前還和張詠華一起聚餐，一票人聊近況，知道張詠華越來越好，很替他開心，但卻突然接到張詠華離世消息，內心很難過。李銘忠透露已和張詠華認識至少15年了，他為人幽默樂觀隨和、工作認真，也知道他演藝生涯一路走來不容易，但他從未展現出生活艱苦，總是帶著笑聲工作，有他在的片場氣氛會不一樣，和他相處開心自在，讓人忘了工作壓力。

李銘忠喊張詠華「哥」，說道：「謝謝你為我們發光，為自己閃耀，認識你是我的福氣。你的笑容，對人誠懇的態度永遠會銘記在心，永遠懷念你。」

李銘忠（後排右一）和張詠華相識多年。 圖／截自臉書／Frederick Lee 李銘忠
李銘忠（後排右一）和張詠華相識多年。 圖／截自臉書／Frederick Lee 李銘忠

相關新聞

36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步

藝人林道遠過去因選秀節目「超級星光大道」打響知名度，身為美食老饕也曾經營燒烤、炸物店等副業跨界當老闆，林道遠透露當時為食...

張詠華驟逝！李銘忠2周前才和他聚餐 相識多年曝他為人「讓氣氛不一樣」

資深男演員張詠華（SAM哥）爬山驟逝，享年51歲，同樣來自馬來西亞的男星李銘忠於社群分享合照，透露2周前才一起聚餐，沒想到人卻突然走了，讓他震驚嘆：為什麼...

「圍棋女神」黑嘉嘉出戰杭州亞運 16歲奪獎青澀模樣曝光

「圍棋女神」黑嘉嘉在夯劇「不良執念清除師」中演出紋身仕女美貌讓人直讚又美又可愛，她從職業棋士跨足影視，仍持續下棋，入選杭州亞運國家代表隊，時隔13年再披戰袍，昔日奪獎嫩照也被翻出。

劉芒退租屋風波...美到沒朋友發聲道歉「疏於查證」 體悟這件事

YouTuber劉芒日前被爆「退租屋況差」 ，包括屋況髒亂、家俱壞掉、地上留口香糖灰塵等等，房東也發文描述情況，而劉芒則開直播解釋，有網友聲援劉芒，認為屋況不像爆料形容那樣。

熊霓被爆胡瓜獨寵她？同為樂天女孩琳妲這樣說

20歲樂天女孩熊霓昨被傳出受到胡瓜特別寵愛，丁柔安一聽到她名字反應就特別大，今同為樂天女孩的琳妲出席手搖店活動，被問及熊...

編劇罷工結束 「怪奇物語」完結篇第5季將開工

編劇工會罷工在歷經148天的抗爭後，終於畫下句點，「怪奇物語」在「X」發文宣稱「我們回來了」，意味著號稱完結篇的第五季即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦