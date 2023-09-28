張詠華驟逝！李銘忠2周前才和他聚餐 相識多年曝他為人「讓氣氛不一樣」

資深男演員張詠華（SAM哥）爬山驟逝，享年51歲，同樣來自馬來西亞的男星李銘忠於社群分享合照，透露2周前才一起聚餐，沒想到人卻突然走了，讓他震驚嘆：為什麼...

李銘忠透露2周前還和張詠華一起聚餐，一票人聊近況，知道張詠華越來越好，很替他開心，但卻突然接到張詠華離世消息，內心很難過。李銘忠透露已和張詠華認識至少15年了，他為人幽默樂觀隨和、工作認真，也知道他演藝生涯一路走來不容易，但他從未展現出生活艱苦，總是帶著笑聲工作，有他在的片場氣氛會不一樣，和他相處開心自在，讓人忘了工作壓力。

李銘忠喊張詠華「哥」，說道：「謝謝你為我們發光，為自己閃耀，認識你是我的福氣。你的笑容，對人誠懇的態度永遠會銘記在心，永遠懷念你。」

李銘忠（後排右一）和張詠華相識多年。 圖／截自臉書／Frederick Lee 李銘忠

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