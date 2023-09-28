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劉芒退租屋風波...美到沒朋友發聲道歉「疏於查證」 體悟這件事

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
劉芒針對租屋風波曾親上火線反擊。 圖／截自IG
劉芒針對租屋風波曾親上火線反擊。 圖／截自IG

YouTuber劉芒日前被爆「退租屋況差」 ，包括屋況髒亂、家俱壞掉、地上留口香糖灰塵等等，房東也發文描述情況，而劉芒則開直播解釋，有網友聲援劉芒，認為屋況不像爆料形容那樣。而網紅「美到沒朋友」就就此事發文評論「好想知道劉芒當初租屋押金是一百萬嗎？」並貼出屋內照，指出地上有口香糖還有一灘濕濕的綠色液體，直言畫面讓房東崩潰。

而今（28）晨，「美到沒朋友」突發文向「劉小姐」致歉，他表示自己疏於查證，「錯把黏土與洗衣精誤認為口香糖與其他液體」，造成紛擾，感到抱歉，也體悟到無論租房退租資產最好當面點清，一切當面說清楚，避免溝通不順暢引發爭議。

延伸閱讀：懶人包／劉芒退租惹風波 親上火線一次說清楚

美到沒朋友臉書全文：

大家好，我是阿美

這幾天，大家的訊息能點的我都盡量點開，出來混總是要還的，罵過那麼多人，也終於輪到我自己成為那個被罵的人，有機會易地而處。謝謝大家願意付出你們的時間，給我意見與指教。

首先，我想跟劉小姐與大家致歉，因為我的疏於查證，錯把黏土與洗衣精誤認為口香糖與其他液體，對於因此造成的紛擾，感到相當抱歉。也體悟到，不管是身為房東或房客，在面交清點資產時，一定要當面說清楚，避免溝通不順暢而引發任何爭議。

不敢妄加自認有影響力，但深知許多媒體記者朋友們都有追蹤此粉專，更時常引用成為新聞素材，未來發文時，一定會更加謹慎注意，期盼此事件能告一個段落。

再一次向劉小姐致上最深的歉意。

預祝大家中秋假期愉快

阿美

美到沒朋友發文致歉。 圖／截自臉書／美到沒朋友
美到沒朋友發文致歉。 圖／截自臉書／美到沒朋友

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