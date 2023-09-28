熊霓被爆胡瓜獨寵她？同為樂天女孩琳妲這樣說

20歲樂天女孩熊霓昨被傳出受到胡瓜特別寵愛，丁柔安一聽到她名字反應就特別大，今同為樂天女孩的琳妲出席手搖店活動，被問及熊霓和胡瓜的傳聞，她說自己不清楚實情，「應該是同一個公司很照顧，就像玉琳哥很照顧我，我們很常喝酒吃飯，像老爸爸一樣照顧。玉琳哥有跟小鐘哥一起來過球場。」

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琳妲說熊霓是學妹，學妹和學姐的休息室也不同間，她是聽媽媽講才知道熊霓和胡瓜的新聞。她認為熊霓和胡瓜應該是師徒關係，也坦言球團有提醒大家，最近很多狗仔跟拍，要大家小心，日前46歲何妤玟跳應援，引起不小討論，琳妲也很佩服何妤玟的狀態，「不說不知道她46歲，還以為他30幾歲」，她還虧何妤玟「她38歲吧，因為個性很38」。問她有追求者嗎？她回「完全沒有，行事曆都是工作，我跟男生女生都很好。」她也坦言球團不希望啦啦隊女孩和球員走太近，但她個性本來就熱情，平常都會和球員打招呼，她還送球員自己品牌的內褲，打趣「不用穿給我看，如果要也是可以。」

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