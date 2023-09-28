編劇罷工結束 「怪奇物語」完結篇第5季將開工

編劇工會罷工在歷經148天的抗爭後，終於畫下句點，「怪奇物語」在「X」發文宣稱「我們回來了」，意味著號稱完結篇的第五季即將開工，編劇群都將回歸。

先前宣布罷工時，「怪奇物語」編劇兄弟檔馬特杜夫、羅斯杜夫就在網路上發布聲明，「我們是杜夫兄弟，雖然我們自開拍以來，寫作一直沒有停止，雖然我們也很高興能與出色的演員和工作人​​員合作，但在這次罷工期間，我們不可能做任何事，我們希望盡快達成一項公平協議，以便我們都能重返工作崗位」。

根據美媒「綜藝報」報導，歷經148天，近5個月的編劇工會罷工終於迎來落幕，編劇工會內部透過投票決定，約莫11500名成員將結束罷工迎來工作，並於太平洋時間本周三0點1分正式生效，而他們已與製片方簽署3年的新合約，還得等到成員票選通過才能生效，至於投票則會在10月2日至10月9日舉行。

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