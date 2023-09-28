獨／丁力騏回歸三立吃「全餐」 女星喊他爸「很受傷」

台八男神丁力騏近期回歸三立，加入台八「天道」演出，他笑說新角色搞重口味，第一天上工就吃「全餐」，打巴掌、床戲、吻戲樣樣來，尷尬的是，他這次升格演出爸爸，女兒才跟他實際年齡差12歲，笑說自己「很受傷」。

丁力騏正反派都難不倒他，在「天道」新角色和葉華配對，兩人過去就曾合作過，這次又演一對，丁力騏說：「舊愛又回來了，所以對戲不尷尬，第一天就拍吻戲，也算駕輕就熟。」不過兩人除了吻戲，還有床戲，導演一度要丁力騏換上小內褲，被他求放過，「穿內褲不好看啦，我這年紀了，要露給小鮮肉表現比較有看頭。」

他這次升格演爸，雖然演爸對他不陌生，但是第一次和許蓁蓁飾演父女，還有這麼大的女兒真是第一次，因為兩人戲外實際年齡只差12歲，丁力騏笑說：「第一次劇中女兒叫我爸爸的時候，坦白說真的有點受傷，但只能催眠自己，看著女兒說：『女兒好』。」他透露一個插曲，原本角色設定他飾演一位雅痞，為了女兒願意付出所有，所以他穿衣風格上比較偏向休閒系列，但因他身形偏高瘦，比實際年齡看起來更年輕，結果和女兒站在一起牽手拍照，活像演情侶，被劇組要求換上西裝再上戲。

他和女星袁儷珊因為拍「少年關公！降肉！」相戀，日前受訪時也大方認愛，丁力騏說，女友已經見過媽媽，媽媽甚至在車上會主動跟女友聊天，應該是對女友印象不錯，笑稱：「這樣應該是代表喜歡她吧！」 丁力騏重回三立加盟「天道」演出。圖／三立提供 丁力騏在「天道」中超齡演出，第一次當超齡爸爸。圖／三立提供

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