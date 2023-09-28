劉真逝世3年！辛龍搬離傷心地 親洩近況「我現在專心學佛」
劉真2020年因心臟開刀逝世，辛龍痛失愛妻，自此消失演藝圈，據《中天新聞網》報導，曾擔任兩人媒人的金佩姍昨（27）日透露辛龍已帶著女兒搬離傷心地，前往台中定居。昨晚她則再次向媒體澄清辛龍近況。
據《中時新聞網》報導，金佩姍原先透露聽聞共同友人提起辛龍近況，表示辛龍已經搬離台北前往台中居住。昨天新聞一出，辛龍則與她聯絡，希望她能幫忙澄清近況。辛龍表示，他與女兒並沒有住台中，兩人只是搬家仍在台北居住，「我現在專心學佛，女兒過得很好」。
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