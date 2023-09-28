帥炸！韓國「花美男和尚」爆紅　IG吸3萬粉絲追蹤

過去緬甸男模Paing Takhon曾參與反叛政變示威活動，當時他發願剃髮修行10天，照片曝光獲得「地表最帥和尚」稱號。近來韓國也出現一位因高顏值的和尚，他的IG創立一年就吸引近3萬粉絲追蹤，成為南韓佛教界網紅，超高人氣也帶動當地佛寺觀光產業發展。

南韓華嚴寺有一位僧侶名為「凡淨和尚」（音譯），法號「花僧」，出身於1993年。據《Ettoday》報導，凡淨和尚在10歲就遵照父親意願出家，隨後便長年住在寺廟中，2020年因為新冠疫情爆發，考量到許多人無法到寺廟參加佛教儀式，於是決定開設IG帳號來與信徒們互動，而他的粉絲大多數為20-30歲的年輕族群。

凡淨和尚過去曾透露自己法號「花僧」的背後含意，他直言修行者應當像一朵花，散發出最深沉的香氣，因此他立志成為一朵花，「要做一位處事如花，見著歡喜，身常香潔，歡喜真理的出家人」，也期望藉由社交平台改變俗世對佛教的觀念。

凡淨和尚擁有高顏值。

凡淨和尚擁有高顏值。 圖/截自IG

凡淨和尚擁有高顏值。 圖/截自IG

凡淨和尚擁有高顏值。 圖/截自IG

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