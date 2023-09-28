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張詠華「爬山昏倒猝逝 」享年51歲 友曝他生前「1舉動」：是想好好道別

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
馬來西亞籍的資深藝人張詠華，27日驚傳爬山時突然暈倒，送醫後宣告不治。 圖／截自張詠華臉書
馬來西亞籍的資深藝人張詠華，27日驚傳爬山時突然暈倒，送醫後宣告不治。 圖／截自張詠華臉書

馬來西亞籍的資深藝人張詠華，27日驚傳爬山時突然暈倒，送醫後宣告不治，享年51歲，死因仍待報告出爐。消息曝光後震驚演藝圈，許多圈內藝人、工作人員紛紛發文哀悼，其中男星陳沛興透露，張詠華離世前一天的一個舉動，似乎在向大家好好道別。

張詠華驟逝昨日驟逝消息一出，男星陳沛興也悲慟發文，並曝光前一天張詠華與大夥兒的合照，表示當時大家說好以背對著鏡頭拍照，但張詠華卻突然轉身看向鏡頭，攝影師還二度提醒張詠華。陳沛興回憶起這幕不禁感嘆：「可你…看來是想要向大家好好道別吧！永別了，兄弟！一路走好」。

張詠華演過「興福茶室」、「餓鬼食堂」等知名戲劇，他在27日傍晚5、6時逝世。他兒子受訪時透露，張詠華去年發現有血管阻塞，至於是否心臟病發，則需待死因報告出爐才能確定。

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