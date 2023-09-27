褚明仁接棒成為國影中心董事 喊話重現林青霞經典作

國家影視聽中心今天交接給新任董事長褚明仁，褚明仁接棒先前因捲入#Metoo爭議請辭的藍祖蔚，不過藍祖蔚為國影中心所做的許多願景項目仍會持續，褚明仁更表示自己有與藍祖蔚聯絡，「我們早在新聞業的時候就一直是朋友，他擔任國影中心董事長，我們就合作過，我會一直汲取他的經驗，也會一直保持聯繫。」

褚明仁另外表示，今年適逢金馬60且將終身成就獎頒給林青霞，近期會與金馬執委會開會，討論能有什麼樣的合作，更希望能讓參照先前的台語電影企劃，能讓觀眾也看見林青霞早期的作品，「她是一個重要的明星，我們一定會做一些致敬，看要怎樣才能映演她的早期代表作」，至於朱延平先前有提到早期許多電影，包括「異域」、「七匹狼」都因為底片已經佚失，未來不太有大量公演的機會，「這都是我們的集體回憶，像是『七匹狼』的『永遠不回頭』一播放，大家一定都會唱，我們會盡量保存，會去不同戲院尋找，更會用一些新的科技，看看有沒有機會讓一些經典名片再度復活」。

褚明仁同時興奮的分享，上任後正和中心同仁一起進行中的活動就是十月二十七號的「世界影音遺產日」，將會呈現影視聽中心今年度的修復成果，「今年會世界首映林福地導演的作品「琉球之戀」。那是傳說中『第一部彩色台語片』，罕見地由國、台、日語發音，非常有代表性的作品，很期待跟大家分享關於它的歷史意義。」未來不只要帶領團隊加深一般民眾對經典國片數位修復在工程技術認知與推廣，更要擴大影視聽媒介在文化保留與國民記憶庫等層面的議題宣傳。

褚明仁表示：「45年前，國家影視聽文化中心的前身『電影圖書館』成立時，還在唸高中的我，就很欣喜地加入會員。下課揹著書包來這裡看經典名片、借書，吸取電影養分。」對電影圖書館有滿滿的回憶，甚至分享剛上任進中心時，就發現有同仁的聲音非常耳熟，「我後來問，你以前在電影圖書館是不是做總機？我以前打電話去圖書館問事情就是你的聲音！」

國家影視聽中心同時也舉行新任董事長交接儀式，文化部次長暨影視聽中心代理董事長王時思與新任董事長褚明仁交接，並由文化部代表擔任監交人，在全體中心同仁的掌聲見證下，圓滿完成交接儀式。

文化部長史哲進一步與褚明仁董事長喊話：「『今日雖是簡單的交接，賦予的卻是複雜的任務』，希望接下來影視聽二期工程有突破性的發展，持續將電影、電視及廣播3項影響臺灣一世紀的傳播工具及內容妥善保存。」 褚明仁是國影中心新任董事長。圖／國家電影及視聽文化中心提供

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