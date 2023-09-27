明揚惡火消防員殉職 吳鳳捐10萬至專戶：失去的靈魂永遠變成英雄

明揚國際屏東廠房大火釀9死1失聯逾百人傷，包括4位消防員殉職，在台發展娶妻的土耳其裔藝人吳鳳日前宣布決定捐出10萬至屏東縣政府社會局公布的社會救助金專戶，品牌至月底的部分所得也將捐至0922火災爆炸事件捐款專區。

吳鳳24日發文表示曾有機會接觸到消防員及其工作環境，光看裝備機器就知道消防員很辛苦，曝光在危險環境下的比例也平常人超高很多，他欽佩為大眾付出的消防員門。這次意外，他和老婆決定捐款盡綿薄之力，「願逝者安息，傷者平安」。

吳鳳也說道，「失去的靈魂永遠變成我們的英雄」，並祈禱以後不要再有意外。

商品推薦

udn討論區