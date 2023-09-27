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張智霖16歲兒Rap瞇瞇眼被轟歧視亞裔 發文認錯：作為中國人要有擔當
香港明星夫妻張智霖與袁詠儀的兒子魔童（張慕童）4年前Rap影片被翻出，然而他當時將眼睛拉成瞇瞇眼，歌詞內容也被砲轟歧視亞裔，瞬間成為微博熱門話題，而26日深夜，他透過Instagram發文致歉。
魔童表示自知犯了嚴重錯誤，說道：「對不起，我錯了」，他表示在成長過程中犯過很多錯誤，做了蠢事就接受批評。他表示自己馬上就要17歲，「我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。」並稱希望大眾繼續指導、指正他，讓他成為更好的人。
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