在東京花上億日幣置產 文壇天后「三代已財富自由」

去年成功復出文壇的愛情天后小彤今（27日）過生日，最好的禮物就是在今年奔波日本5趟後，終於以日幣1.15億元（約2400萬元台幣）在品川區目黑川旁買下心儀的房子；本月初她從東京返台後停留不到48小時，又帶媽媽前往沖繩進行五天四夜的孝親之旅，小彤在母難日這天有感而發表示：「賺再多錢，我媽媽永遠是第一個該享受的人。」

小彤這一路從開補習班、寫書、開公關公司和醫美診所，累積了「三代財富自由」的經濟實力，但她永遠忘不了小時候家裡負債、媽媽只能吃剩菜剩飯的往事，因此上月底，她和先生赴日本買房後，原本可乾脆從羽田機場直飛沖繩，但她擔心媽媽獨自飛行會害怕，堅持先回台南接媽媽北上，母女倆再一起出發。

也許是因為孝心帶來好運，她們搭機時就遇上「金城武等級」的帥哥空服員，小彤說：「這是我搭飛機以來，見過最帥的空少，飛機起飛降落時，他坐在我們正對面，我媽和他近距離四目對望，非常害羞，我媽還問人家『會不會緊張』？」事後小彤還笑媽媽：「你這真是史上最爛的搭訕，他會緊張要怎麼做空少啊？」

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