孟耿如受黃子佼牽連停工100天 復出首露面導演幫求饒

黃子佼6月捲入性騷擾紛爭，妻子孟耿如也一度跟著神隱，原本預定要拍攝的新戲也辭演，停工3個多月後，27日終於首度現身，出席客家電視形象短片「時間旅客」記者會，距離事發剛好100天。孟耿如氣色看起來頗佳，原本就身材纖細的她這段時間似乎又更瘦，穿著露肚裝還不時拉褲頭。因記者會延遲10幾分鐘才開始，導演李鼎一開口就說：「請大家千萬要饒過耿如，不要誤會她。」因遲到的是方文琳。孟耿如則表示，最近很多事情要忙，每天都過得非常充實。

客家電視20週年形象短片「時間旅客」是孟耿如繼去年產後第一部戲劇作品，於今年5月拍攝，與王庭勻、莊岳、方文琳及導演李鼎合作，以四個不同時代的造型出現，分別是滿清末年革命軍人、民國初期為愛私奔的情侶、日治時期的酒家風情，以及現代團圓吃飯的三兄妹。孟耿如兩天拍完四個時代，直呼實在太辛苦了，連自己都不敢相信是如何辦到的。

孟耿如最印象深刻的一場戲是在第二時代，王庭勻把她公主抱旋轉、在草地上追逐、打滾，孟耿如笑說，那個瞬間真的少女心噴發，可能是太久沒有談戀愛了，當下真的有一種被呵護、徜徉在愛情裡的粉紅泡泡氛圍。

具有客家血統的孟耿如，之前常在個人影音頻道分享和奶奶的生活點滴，她提到這次首度與客家電視合作讓她覺得有點緊張，因為雖然奶奶是客家人，但自己對客語不是很熟悉，這次有機會能與客家電視合作，找回與奶奶、與客家血統的連結，是一個很好的紀念。孟耿如表示，她第一時間沒有跟奶奶提，是因為想把這個作品當成驚喜，等播出後再跟奶奶一起觀看，成為與奶奶之間很棒的回憶。 孟耿如(左)在「時間旅客」中被王庭勻公主抱。圖／客家電視台提供

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