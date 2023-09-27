6天前才掛急診！李昂爆身體不舒服「來更大的醫院」做檢查
作家李昂日前批評年輕人不讓博愛座，引起熱議，後來又突然自述病史稱患有高血壓心血管問題，而最近忙拍英文紀錄片，人是真的累，並曬出「急診檢驗」照片。事隔6天，她再度透露身體不適「真的不舒服，來更大的醫院。」
作家李昂20日發文提到坐捷運時，請坐在博愛座上的3位年輕人讓座，卻沒有人願意，貼文一出引發網友熱議；隔（21）日則突然透露「從昨天晚上就很不舒服，忍到現在，來看急診！」，並稱有心血管問題、過往曾摔傷，最近身體又感覺疼痛，發文還附上急診檢驗走廊的圖片以示證明。
事隔6天，李昂26日晚間又再度發文，強調自己的身體仍舊不舒服，因此前往較大的醫院。她表示，原先以為看完醫生、打營養針後身體會恢復，如今只好到「更大的醫院」做更多檢查，「不舒服，還是只有去打營養針。有好一些！」
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